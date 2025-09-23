Pechino richiama Toutiao e UCWeb | stretta sui contenuti online

23 set 2025

La pressione delle autorità di Pechino sulle big tech locali tocca nuove vette: due celebri applicazioni di ByteDance e Alibaba sono finite sotto la lente del regolatore per presunte violazioni legate a contenuti ritenuti nocivi. L’iniziativa si inserisce in una campagna di sorveglianza digitale che punta a ridisegnare gli equilibri del web cinese. Nuove pressioni . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

