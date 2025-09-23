Pd tregua armata prima delle Regionali | Schlein evita lo scontro ma i ribelli preparano l’offensiva

La direzione del Partito Democratico si conclude senza sorprese, ma sotto la superficie covano tensioni destinate a esplodere dopo il voto nelle Marche. Elly Schlein tiene una relazione “da battaglia” concentrandosi su Gaza e governo Meloni, mentre evita accuratamente le polemiche interne. L’appello all’unità della segretaria viene raccolto da tutti per non compromettere la campagna elettorale, ma la spaccatura con Stefano Bonaccini e la minoranza riformista appare ormai definitiva. La leader dem apre con un attacco frontale al governo su politica estera e economia. “Ieri erano migliaia in piazza per Gaza, Meloni tace, l’Italia no”, dichiara definendo “inaccettabile criminalizzare ogni piazza e ogni forma di dissenso”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

