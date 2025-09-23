Pd Schlein invoca unità’Ribelli minoranza preparano iniziativa Milano
Roma, 23 set. (askanews) – La direzione Pd fila via senza sorprese, come del resto ampiamente previsto per un appuntamento a pochi giorni dal voto nelle Marche. L’invito all’unità della segretaria Elly Schlein oggi viene raccolto da tutti, perché nessuno vuole rischiare l’accusa di avere sabotato la campagna elettorale, ma l’area più irrequieta della minoranza ormai ha deciso e dopo il voto nelle regioni la discussione ripartirà e peserà certo parecchio il risultato elettorale. La ‘pax bonacciniana’, come la definisce un esponente della maggioranza Pd, è ormai al tramonto e la direzione di oggi conferma che la spaccatura tra il presidente del partito e molti dei suoi ormai ex sostenitore è a questo punto definitiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
