Pd il cortocircuito della sinistra sui jet Usa

Sfrecciano scintillanti gli F-35 italiani sui cieli baltici, punta di diamante di un'armata quasi Brancaleone (chiedete in proposito a Crosetto) la cui pronta reazione, scrive Repubblica, ha evitato chissà quali incidenti coi Mig di Putin. Eppure c'era un tempo che la stessa Repubblica avrebbe forse gioito dell'abbattimento degli F-35 trovandoli come minimo inutili e costosissimi, perfino pericolosi se non dannosi e mal progettati. E così tutta la sinistra, che per la verità fu proprio quella parte politica che con D'Alema e Prodi ne votò la programmazione e l'acquisto ma che per opportunità politica del momento si è detta fermamente contraria al loro acquisto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pd, il cortocircuito della sinistra sui jet Usa

