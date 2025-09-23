PC Google Play Giochi su PC esce dalla beta | oltre 200.000 titoli Android ora sul tuo computer

La piattaforma di gaming di Google per Windows è finalmente disponibile per tutti, promuovendo un ecosistema di gioco senza soluzione di continuità tra mobile e desktop. Google ha svelato oggi importanti novità per il futuro di Google Play e della sua sezione dedicata al gaming, Google Play Giochi. La notizia più attesa dagli utenti Windows è l’uscita ufficiale dell’applicazione Google Play Giochi per PC, che conclude con successo la sua fase beta e diventa accessibile a tutti a livello globale. Un catalogo sterminato a portata di clic. Il punto di forza dell’iniziativa è l’immenso parco giochi a disposizione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net