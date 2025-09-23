Paziente picchia altri ricoverati e 2 sanitari a Brescia la dinamica dell' aggressione senza motivo

Un giovane di 23 anni è stato denunciato per aggressione dopo aver colpito operatori e pazienti al Centro San Giovanni di Dio di Brescia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Paziente picchia altri ricoverati e 2 sanitari a Brescia, la dinamica dell'aggressione senza motivo

