Paziente muore dopo l'intervento al colon per rimuovere un tumore | due chirurghi a processo a Lecce

Due chirurghi dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce sono stati rinviati a giudizio per la morte di Antonio Colelli, 71 anni, deceduto il 6 settembre 2023 per una sepsi fulminante dopo un intervento al colon. La famiglia si è costituita parte civile, il processo inizierà a febbraio 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

