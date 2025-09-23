Paventi analizza | Questa Inter può far male a tutti ma… Il focus a Sky dell’inviato

L’analisi di Andrea Paventi su Sky Sport evidenzia i numeri dell’Inter e i punti su cui la squadra deve lavorare. Il focus dell’inviato. L’ Inter ha segnato 11 gol nelle prime partite di campionato, ma ha anche subito 7 gol, con il miglior attacco e la terza peggior difesa in Serie A. Andrea Paventi, inviato di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sulla squadra nerazzurra, evidenziando che la sensazione del finale della scorsa stagione è rimasta la stessa: «Questa Inter può far male a tutti, ma può essere ferita da chiunque allo stesso modo.» La squadra è in grado di produrre grandi numeri offensivi, ma le disattenzioni difensive restano un problema da risolvere. 🔗 Leggi su Internews24.com

