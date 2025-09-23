Pavard Inter il difensore è già un idolo al Marsiglia | il gesto che ha acceso i tifosi

Pavard Inter, le ultime sull’ormai ex difensore nerazzurro dopo il passaggio ufficiale al Marsiglia in Ligue 1. Tutti i dettagli in merito. Benjamin Pavard continua a essere protagonista della sua nuova avventura con il Marsiglia, e la vittoria contro il PSG in Ligue 1 ha rappresentato un momento fondamentale per il difensore ex Inter. Dopo il successo ottenuto con i suoi nuovi compagni, Pavard ha condiviso il suo entusiasmo sui social, esprimendo tutta la sua soddisfazione per il lavoro di squadra che ha portato a un’importante affermazione contro una delle squadre più forti della Ligue 1. Il commento di Pavard dopo la vittoria. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard Inter, il difensore è già un idolo al Marsiglia: il gesto che ha acceso i tifosi

