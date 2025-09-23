Pauroso incendio in paese è allarme ambientale | Non aprite le finestre

Bresciatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ancora in corso le ultime operazioni di bonifica e messa in sicurezza per il pauroso incendio divampato lunedì pomeriggio a Rovato, in Via XXV Aprile (in centro al paese): le fiamme sono divampate da una palazzina in ristrutturazione e hanno rapidamente divorato l'intero stabile, dal. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pauroso - incendio

Pauroso incendio: stabile devastato dalle fiamme, un ferito

Catania, pauroso incendio in un appartamento: evacuato intero stabile, una persona intossicata

Ricovero attrezzi devastato da un pauroso incendio

Pauroso incendio, ma l’Arpam assicura: "I picchi inquinanti sono rientrati nei limiti" - "Emersa la presenza di picchi temporanei di benzene, biossido di azoto (NO2), idrocarburi non metanici e polveri sottili (PM2. Segnala ilrestodelcarlino.it

Tavernelle, pauroso incendio in un palazzo. «Abbiamo sentito varie esplosioni» - Un incendio &#232; divampato nel pomeriggio di mercoledì al primo piano di un complesso residenziale a Tavernelle. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Pauroso Incendio Paese 232