Pauroso incendio in paese è allarme ambientale | Non aprite le finestre
Sono ancora in corso le ultime operazioni di bonifica e messa in sicurezza per il pauroso incendio divampato lunedì pomeriggio a Rovato, in Via XXV Aprile (in centro al paese): le fiamme sono divampate da una palazzina in ristrutturazione e hanno rapidamente divorato l'intero stabile, dal. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: pauroso - incendio
Pauroso incendio: stabile devastato dalle fiamme, un ferito
Catania, pauroso incendio in un appartamento: evacuato intero stabile, una persona intossicata
Ricovero attrezzi devastato da un pauroso incendio
Ricovero attrezzi devastato da un pauroso incendio https://ift.tt/V1PrXn8 https://ift.tt/MnuCG9r - X Vai su X
Cremella: pauroso incendio nella notte Le fiamme hanno coinvolto diverse abitazioni e costretto 14 persone - fra le un bimbo di 4 anni - a mettersi in salvo. Sul posto 25 vigili del fuoco e dieci mezzi #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #MerateECas - facebook.com Vai su Facebook
Pauroso incendio, ma l’Arpam assicura: "I picchi inquinanti sono rientrati nei limiti" - "Emersa la presenza di picchi temporanei di benzene, biossido di azoto (NO2), idrocarburi non metanici e polveri sottili (PM2. Segnala ilrestodelcarlino.it
Tavernelle, pauroso incendio in un palazzo. «Abbiamo sentito varie esplosioni» - Un incendio è divampato nel pomeriggio di mercoledì al primo piano di un complesso residenziale a Tavernelle. Secondo ilmessaggero.it