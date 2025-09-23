Patini trascinati in vere e proprie capriole in aria, attrezzatura spazzata via e porzioni di copertura finite negli antistanti parcheggi. La tromba d’aria che ieri mattina ha colpito Viareggio si è concentrata sulla Terrazza della Repubblica: i danni più ingenti li ha patiti il bagno Milena, interamente scoperchiato dal vortice di vento. Il tetto in lamiera è stato strappato via ed è finito nella piscina dell’adiacente stabilimento Acquazzurra, in parte al bagno La Rondine, e perfino nelle antistanti piazzole di sosta del lungomare. "Ho sentito un rumore molto forte – racconta Marta Epifani, alla gestione del Milena – e ho visto che si stava avvicinando una tromba d’aria, così ho afferrato il cane e mi sono chiusa in casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paura sulla Terrazza. Scoperchiato il Milena. Avvenire raso al suolo