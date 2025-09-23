Paura per una bambina investita in corso Carlo Alberto soccorsi in azione

Leccotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura per un incidente stradale con una bambina investita oggi pomeriggio in corso Carlo Alberto a Lecco. Il sinistro è avvenuto alle 14.35 e la chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso. La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto un'ambulanza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paura - bambina

“Perché non ho mai denunciato quello che mi succedeva da bambina? Avevo troppa paura di tornare a casa. Se voglio figli? Non l’ho mai desiderato”: parla Ema Stokholma

Livorno, paura in via dei Pensieri: bambina di 6 anni investita da un'auto mentre attraversa la strada

Paura in Italia: rapisce una bambina per strada, poi succede l’incredibile: “Quel gesto disperato”

Paura per una bambina investita in corso Carlo Alberto, soccorsi in azione; Bambina investita da una bicicletta ad Avellino; Bambina investita da ciclista: paura al Corso di Avellino.

Paura per una bambina investita in corso Carlo Alberto, soccorsi in azione - Paura per un incidente stradale con una bambina investita oggi pomeriggio in corso Carlo Alberto a Lecco. leccotoday.it scrive

paura bambina investita corsoPaura per una bimba di 10 anni investita in corso Carlo Alberto - L'incidente è avvenuto in corso Carlo Alberto intorno alle ore 14. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Paura Bambina Investita Corso