Paura per una bambina investita in corso Carlo Alberto soccorsi in azione

Paura per un incidente stradale con una bambina investita oggi pomeriggio in corso Carlo Alberto a Lecco. Il sinistro è avvenuto alle 14.35 e la chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso. La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto un'ambulanza.