Paura in via Minozzi rimane con il braccio incastrato in un macchinario | operaio grave al Maggiore
Un grave incidente sul lavoro si è verificato alle ore 13.30 di martedì 23 settembre all'interno di un'azienda di via Edgardo Minozzi, all'interno di un'area artigianale nel quartiere San Leonardo a Parma. Per cause in corso di accertamento un operaio, mentre stava operando alcune lavorazioni, è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Paura in via Minozzi, rimane con il braccio incastrato in un macchinario: operaio grave al Maggiore.