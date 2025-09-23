Paura in A1 78enne imbocca l’autostrada contromano rischiando di provocare una tragedia E’ successo tra Frosinone e Ceprano
Attimi di forte apprensione nei giorni scorsi lungo l' autostrada A1, nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano, quando un automobilista ha percorso per alcuni chilometri la carreggiata sud in senso opposto alla marcia. L'intervento della Polizia Stradale. Dopo la segnalazione di diversi automobilisti, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone sono intervenuti rapidamente, attuando tutte le manovre necessarie per mettere in sicurezza il traffico intenso in quel tratto autostradale. La pattuglia è riuscita a incrociare il veicolo contromano e a bloccarlo prima che potesse verificarsi una tragedia.
Paura in A1, 78enne imbocca l’autostrada contromano rischiando di provocare una tragedia. E' successo tra Frosinone e Ceprano.
