Paura del voto l’Europa blinda conti e leggi

Laverita.info | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex premier francese, il macroniano Gabriel Attal, propone di infilare in Costituzione la «non regressione dei diritti»: in pratica, l’impossibilità di mettere mano alle norme pro Lgbt. Intanto, l’Ue accelera sul bilancio per timore della vittoria della Le Pen. 🔗 Leggi su Laverita.info

paura del voto l8217europa blinda conti e leggi

© Laverita.info - Paura del voto, l’Europa blinda conti e leggi

In questa notizia si parla di: paura - voto

La consigliera comunale Cucchiara: “Su San Siro non accettiamo ricatti, non abbiamo paura del voto anticipato”

Il voto che fa paura a Schlein: tutte le incognite del dopo-Emiliano

Cerca Video su questo argomento: Paura Voto L8217europa Blinda