Paura del voto l’Europa blinda conti e leggi
L’ex premier francese, il macroniano Gabriel Attal, propone di infilare in Costituzione la «non regressione dei diritti»: in pratica, l’impossibilità di mettere mano alle norme pro Lgbt. Intanto, l’Ue accelera sul bilancio per timore della vittoria della Le Pen. 🔗 Leggi su Laverita.info
La consigliera comunale Cucchiara: “Su San Siro non accettiamo ricatti, non abbiamo paura del voto anticipato”
Il voto che fa paura a Schlein: tutte le incognite del dopo-Emiliano
La doppia intervista di Marotta sullo stadio conferma come in Consiglio Comunale se la stiano giocando sul singolo voto. E che c'è grande paura di perdere. E stavolta non c'è appello, se non passa ora scatta il vincolo ed è game over. La minaccia, già espres
Schlein e la paura di perdere nelle Marche. Direzione Pd prima del voto per evitare processi. Aleggia lo sprettro della sconfitta di Matteo Ricci. Ettore Rosato: "Vince Acquaroli". Il complotto dei sondaggi e del 2-0 a favore di Meloni. Di Carmelo Caruso