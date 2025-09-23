Paura all’uscita da scuola furgone in movimento investe bimbo di 10 anni Ricoverato in ospedale

TRICASE – Giungono fortunatamente notizie confortanti dall’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase sulle condizioni del piccolo studente di 10 anni rimasto travolto, poco dopo le 14 di oggi, alluscita da scuola, da un furgoncino che, posteggiato poco prima su una via adiacente l’istituto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

