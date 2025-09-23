Paura a Foggia auto elettrica prende fuoco dopo impatto con altro mezzo
Paura nella notte, a Foggia, dove un'auto elettrica ha preso fuoco dopo l'impatto con un'altra vettura. Il fatto è successo intorno alle 2, della notte tra il 22 e il 23 settembre, all'altezza dell'incrocio di via Ruggero Bonghi con vico Troiano. Fortunatamente l'accaduto non ha causato feriti.
