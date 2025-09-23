Patto in difesa dal cemento | Serve la barriera verde
Gli ambientalisti chiamano, i Comuni rispondono. Giovedì sera, Arcore ospiterà il vertice fra amministrazioni e associazioni per costruire la “barriera verde“ che proteggerà la Brianza da Pedemontana. Si punta a un intervento complessivo di tutela. "L’autostrada - spiegano i gruppi - avanza nelle tratte B2 e C (mentre la D è ancora da progettare e finanziare): il primo obiettivo è ora ridisegnare il territorio muovendosi lungo diverse direttrici nella consapevolezza che nulla tornerà come prima e che la realizzazione dell’infrastruttura distruggerà ambienti ed ecosistemi. Stiamo monitorando con precisione la bonifica da diossina informando costantemente la cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: patto - difesa
Regno Unito e Germania sigleranno un patto di reciproca difesa
Meloni-Dombrovskis, interazione patto stabilità e spese difesa
Difesa europea, cosa significa il nuovo patto di Difesa tra Londra e Berlino
L'Arabia saudita abbraccia il Pakistan. Che cosa significa (anche per noi) il patto di mutua difesa fra i due paesi - facebook.com Vai su Facebook
L'Arabia saudita abbraccia il Pakistan. Che cosa significa (anche per noi) il patto di mutua difesa fra i due paesi - X Vai su X
Patto in difesa dal cemento: Serve la barriera verde; Inchiesta urbanistica Milano, Sala: “Riapriamo i cantieri. Serve patto con la Procura”.
State Sicuri, difesa europea e nuovi scenari. Perché all’Italia serve un patto pubblico-privato - Dentro la sicurezza che cambia”, il confronto guidato da Giorgio Rutelli mette insieme scelte di difesa, continuità operativa delle infrastrutture e ruolo del ... adnkronos.com scrive
Giorgetti non prevede una manovra correttiva: “Ma la difesa peserà” - Per il ministro dell’Economia gli investimenti sulle armi premono sui conti pubblici: “Speriamo non compromettano i nostri obiettivi” ... Da repubblica.it