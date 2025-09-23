Patto in difesa dal cemento | Serve la barriera verde

Gli ambientalisti chiamano, i Comuni rispondono. Giovedì sera, Arcore ospiterà il vertice fra amministrazioni e associazioni per costruire la “barriera verde“ che proteggerà la Brianza da Pedemontana. Si punta a un intervento complessivo di tutela. "L’autostrada - spiegano i gruppi - avanza nelle tratte B2 e C (mentre la D è ancora da progettare e finanziare): il primo obiettivo è ora ridisegnare il territorio muovendosi lungo diverse direttrici nella consapevolezza che nulla tornerà come prima e che la realizzazione dell’infrastruttura distruggerà ambienti ed ecosistemi. Stiamo monitorando con precisione la bonifica da diossina informando costantemente la cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

