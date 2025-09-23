Archiviata l’importantissima prova di qualificazione olimpica andata in scena a Pechino la scorsa settimana, l’annata sportiva 2025-2026 di pattinaggio artistico entra nel vivo e prosegue con le tante competizioni della cosiddetta pre-season. Questo fine settimana sarà in particolar modo molto movimentato per gli atleti azzurri, impegnati in due eventi diversi facenti parte del circuito ISU Challenger Series: il Nebelhorn Trophy e l’ Ondrej Nepela Memorial. La maggior parte della spedizione sarà presente in quel di Bratislava, città che ospiterà l’edizione numero 33 del trofeo dedicato al celeberrimo pattinatore scomparso nel 1989. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: al via il Nebelhorn Trophy e l’Ondrej Nepela Memorial: tutti gli azzurri in lizza