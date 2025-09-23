Patron Grassi sprona i Diavoli | Mi aspetto una mentalità diversa
Un’annata diversa dalle altre. Questo il concetto che emerge dalla presentazione della nuova stagione del Valorugby Reggio Emilia, avvenuto allo stadio Mirabello, dove tra pochi giorni scenderanno in campo. Il motivo? Quest’anno sarà l’ ottantesimo anniversario dalla nascita della “ Sempre Avanti ”, la prima squadra reggiana di rugby, fondata nel 1945. Proprio per questo sono stati fatti grandi cambiamenti: "Ho chiesto allo staff di rivedere l’organizzazione del settore giovanile e di rivedere completamente la squadra in prospettiva - racconta il presidente Enrico Grassi - Mi aspetto di vedere una squadra con una mentalità diversa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: patron - grassi
Si festeggia il #14settembre l'Esaltazione della #SantaCroce, rimasta fino agli anni Cinquanta la ricorrenza principale della parrocchia di #SanGiulio, insieme a quelle del patrono e della Madonna del Rosario. Una tradizione di lunga data, già testimoniata da - facebook.com Vai su Facebook
Patron Grassi sprona i Diavoli: Mi aspetto una mentalità diversa.
Patron Grassi le prova davvero tutte. Entrata gratuita per tifare i Diavoli - Rai Sport sembra avere una predilezione per il Valorugby, o forse più semplicemente per le possibilità di ripresa che lo stadio Mirabello offre; nella quinta giornata della Serie A Elite la scelta del ... Da ilrestodelcarlino.it
Manghi sprona i Diavoli: "Oggi voglio una reazione" - Al Mirabello la terza giornata di Serie A Elite propone il derby tra Valorugby e Hbs Colorno. Riporta ilrestodelcarlino.it