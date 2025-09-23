Patron Grassi sprona i Diavoli | Mi aspetto una mentalità diversa

Un’annata diversa dalle altre. Questo il concetto che emerge dalla presentazione della nuova stagione del Valorugby Reggio Emilia, avvenuto allo stadio Mirabello, dove tra pochi giorni scenderanno in campo. Il motivo? Quest’anno sarà l’ ottantesimo anniversario dalla nascita della “ Sempre Avanti ”, la prima squadra reggiana di rugby, fondata nel 1945. Proprio per questo sono stati fatti grandi cambiamenti: "Ho chiesto allo staff di rivedere l’organizzazione del settore giovanile e di rivedere completamente la squadra in prospettiva - racconta il presidente Enrico Grassi - Mi aspetto di vedere una squadra con una mentalità diversa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

