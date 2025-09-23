Paternò 20enne sorpreso con marijuana dopo aver tentato di sfuggire ai carabinieri
Il controllo in strada. Un giovane di 20 anni, già noto alle Forze dell'Ordine per precedenti legati agli stupefacenti, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò. L'episodio si è verificato intorno alle 14,20 in via Gian Battista Nicolosi, quando il ragazzo, alla vista di una pattuglia, ha improvvisamente cambiato direzione cercando di evitare il controllo. Tale comportamento ha insospettito i militari che hanno deciso di fermarlo. La perquisizione personale. Durante il controllo, il giovane è apparso agitato e insofferente.
