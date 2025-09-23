Le parole di Giuseppe Pastore, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Nel corso del podcast Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato di Pio Esposito, giovane attaccante dell’ Inter, e delle aspettative che ruotano attorno al suo talento. Esposito è un giocatore che sta attirando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori grazie alle sue prestazioni promettenti in Serie A, ma Pastore ha voluto fare alcune riflessioni sull’approccio da avere nei suoi confronti. Per il bene del giocatore, ha sottolineato, è fondamentale evitare di caricarlo di aspettative troppo elevate, che potrebbero poi rivelarsi dannose per la sua crescita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pastore sicuro: «Di Pio Esposito parleremo per 10 anni, ma occhio a questa cosa»