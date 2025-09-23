Passo avanti per l' allargamento della Statale 100 | al via le procedure d' esproprio dei terreni
E' stata avviata, nella mattinata di martedì 23 settembre, la procedura espropriativa per l'allargamento a quattro corsie della Statale 100 nel tratto compreso tra Gioia del Colle e il bivio di San Basilio Mottola, dove è prevista una rotatoria. A darne notizia è il consigliere regionale Antonio. 🔗 Leggi su Baritoday.it
