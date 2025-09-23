Passione Fantacalcio | Amici da 28 anni grazie a questo gioco L’inizio? A San Miniato

di Laura Valdesi SIENA Potenza del calcio. "Saremmo rimasti amici lo stesso ma, forse, senza più rivederci. E invece anche sabato ci siamo ritrovati a Siena per la premiazione", racconta Carlo Murgia. Presidente del ’Fantaminiato’, arrivato appositamente dalla Sardegna. C’è chi ora vive nel Nord Italia, altri a Siena e in provincia. Amici dal lontano campionato ’97-’98 quando iniziò tutto. "Da ben 28 anni non abbiamo mai smesso – spiega Murgia – giochiamo al Fantacalcio. Un collante incredibile, una passione esagerata. Una sana malattia che ci ha unito". Ben 28 anni. "Sì, perché all’epoca tutti frequentavamo la residenza universitaria di San Miniato a Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

