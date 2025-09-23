Passaggi recuperi e tackle | così Ndiaye sta convincendo Cuesta

Questo Parma che fatica terribilmente a trovare la via del gol scopre Abdoulaye Ndiaye. Il difensore senegalese, assieme al punto preso a Cremona, è una delle notizie più belle di questo primo affaccio di campionato che vede i crociati a due punti e in piena zona retrocessione. La partenza è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it