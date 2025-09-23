Passaggi recuperi e tackle | così Ndiaye sta convincendo Cuesta
Questo Parma che fatica terribilmente a trovare la via del gol scopre Abdoulaye Ndiaye. Il difensore senegalese, assieme al punto preso a Cremona, è una delle notizie più belle di questo primo affaccio di campionato che vede i crociati a due punti e in piena zona retrocessione. La partenza è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: passaggi - recuperi
? Petar Sucic contro le Isole Faroe: • PIÙ PASSAGGI (82) • PIÙ FALLI (3X) • 16 Passaggi nel terzo di campo • 7 Recuperi Palla • 3/5 Duelli a Terra Vinti • 2/5 Duelli Aerei Vinti • 1 Legno Colpito VAI COSÌ RAGAZZO! - facebook.com Vai su Facebook