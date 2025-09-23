Partito repubblicano Angelo Toscano nuovo segretario provinciale

Messinatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario regionale del Pri Pietro Currò, ha nominato Angelo Toscano nuovo responsabile politico del partito per la città di Messina.Iscritto al partito dal 2008, Angelo Toscano, laureato in Scienze Biologiche, è già membro del Direttivo Regionale Siciliano dal 2022.“Assumo questo incarico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: partito - repubblicano

Il Partito Repubblicano celebra Trump e il ritorno delle grandi auto americane con una Lada sovietica

Il Texas approva una nuova mappa elettorale che favorisce il Partito repubblicano

Il Texas adotta una nuova mappa elettorale che favorisce il Partito repubblicano

Partito repubblicano, Angelo Toscano nuovo segretario cittadino; Direzione regionale del Partito repubblicano, Rino Vullo eletto componente dell'esecutivo; Elezioni 2018, tutti i candidati al Senato a Catania | I collegi plurinominali.

Cerca Video su questo argomento: Partito Repubblicano Angelo Toscano