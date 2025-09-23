Partito repubblicano Angelo Toscano nuovo segretario provinciale
Il segretario regionale del Pri Pietro Currò, ha nominato Angelo Toscano nuovo responsabile politico del partito per la città di Messina.Iscritto al partito dal 2008, Angelo Toscano, laureato in Scienze Biologiche, è già membro del Direttivo Regionale Siciliano dal 2022.“Assumo questo incarico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Il Partito Repubblicano celebra Trump e il ritorno delle grandi auto americane con una Lada sovietica
Il Texas approva una nuova mappa elettorale che favorisce il Partito repubblicano
Il Texas adotta una nuova mappa elettorale che favorisce il Partito repubblicano
"Un martire" che lascia un segno nel futuro del Partito repubblicano e del movimento #Maga: così, Donald #Trump e i suoi sodali politici e religiosi hanno dato ieri l'ultimo addio a Charlie #Kirk.
Antonio Del Pennino è morto: aveva 86 anni. Dirigente del Partito Repubblicano e politico di lungo corso, era stato vicesindaco di Milano
