Parte oggi da Milano il primo volo con cani di taglia grossa | le regole
Parte oggi da Milano il primo volo di linea che ospiterà cani di peso superiore a 10 chili. Si tratta di un test - che arriva dopo la delibera di Enac dello scorso maggio - a cui ha aderito la compagnia Ita Airways che da Linate volerà fino a Roma. Perché la novità sia in vigore per tutti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: parte - oggi
L’Alta Via della Valmalenco, compie 50 anni: costò (solo) 500 euro. Oggi è parte del Sentiero Italia
Parte la Ztl nel Quadrilatero della moda: da oggi scattano le multe. Strade, orari e deroghe
Via Benedetto Croce pedonale. Parte oggi la sperimentazione anti-incidenti e code di fronte ai licei
Parte oggi su tutti i canali nei 31 Paesi europei in cui l’insegna è presente - X Vai su X
Parte oggi su tutti i canali nei 31 Paesi europei in cui l’insegna è presente - facebook.com Vai su Facebook
Parte oggi da Milano il primo volo con cani di taglia grossa: le regole; Apre oggi a Milano il primo negozio italiano di Dries Van Noten; Cosa fare a Milano oggi 1°giugno: Domenica al museo e il football americano al Vigorelli.
Borsa: Europa parte positiva con occhi su banche centrali, a Milano (+0,7%) sprint Cucinelli - Mercoledi' occhi su Fed, atteso primo taglio del 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Secondo ilsole24ore.com
Borse di oggi 30 luglio | L’Europa parte cauta con occhi su Fed, a Milano (-0,1%) Amplifon ko (-26%) - Avvio in calo per le Borse europee che guardano alla Federal Reserve, per cui ci si aspetta un nulla di fatto sui tassi, e alla conferenza stampa del presidente Jerome Powell da cui potrebbero ... Da corriere.it