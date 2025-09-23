Parma-Spezia Coppa Italia 24-09-2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici
Sedicesimi di finale di coppa Italia e tra le sfide sicuramente più interessanti c’è il derby della Cisa tra il Parma di Cuesta e lo Spezia di D’Angelo. Nessuna delle due se la sta passando bene in campionato: entrambe a secco di vittorie hanno raccolto appena 2 punti in 4 gare lasciando in un solo caso la porta inviolata. La sorpresa più grande in negativo sono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: parma - spezia
Mercato Kouda di nuovo con lo Spezia. In prestito dal Parma per un altro campionato
Treni, manutenzione sulla Parma-La Spezia: circolazione sospesa tra Pontremoli e Berceto
Parma vs Spezia, secondo turno Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Parma-Spezia di Coppa Italia, alle 10 apre la vendita per il settore ospiti con obbligo di tessera - X Vai su X
quote Parma Spezia: il pronostico sui ducali; Parma-Spezia dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Rai, Italia 1 o 20? Canale tv, diretta streaming, formazioni; COPPA ITALIA FRECCIAROSSA: IL 24 SETTEMBRE SI GIOCA CONTRO LO SPEZIA.
Coppa Italia, sedicesimi: oggi in programma altri due match - Frosinone, in programma altri due incontri per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Riporta calciocasteddu.it
Pronostico Parma-Spezia 24 Settembre: i liguri non ci sono mai riusciti - Parma e Spezia si affrontano nei sedicesimi di Coppa Italia mercoledì 24 settembre 2025 alle 17:00: scopri pronostico, quote, scommesse e analisi dettagliata di questa sfida ad eliminazione diretta al ... Secondo bottadiculo.it