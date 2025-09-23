Parma l' allenatore Carlos Cuesta | Vogliamo fare una grande prestazione contro lo Spezia
Le dichiarazioni dell’allenatore Carlos Cuesta, rilasciate al canale YouTube Parma Calcio 1913 alla vigilia del match contro lo Spezia, valido per i 16esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Alla vigilia di Parma-Spezia, riprendo una frase che hai raccontato appena ti sei seduto sulla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: parma - allenatore
Parma, alla scoperta del giovane nuovo allenatore Cuesta | VIDEO
Fiorentina, Pioli è il nuovo allenatore: chi è il tecnico nato a Parma
Leoni Inter, parla Cuesta. L’allenatore del Parma: «Ha un potenziale enorme, la Serie A sarà una sfida stimolante»
L'allenatore del Parma in conferenza stampa: "La Cremonese sa capire i momenti, noi dovremo migliorare anche sotto porta" - facebook.com Vai su Facebook
Zebre Parma: Gilberto Pavan è il nuovo assistente allenatore di coach Brunello - X Vai su X
Parma, l'allenatore Carlos Cuesta: Vogliamo fare una grande prestazione contro lo Spezia; L’ALLENATORE CARLOS CUESTA: “PRENDO IL MEGLIO, ABBIAMO CONTROLLATO IL MATCH”; Cuesta: «Cremonese forte non solo allo Zini. E su Vazquez…».
Parma in Coppa Italia, Cuesta: "Domani in campo i più pronti per fare la miglior prestazione possibile" - Abbiamo tanta voglia di iniziare una dinamica positiva al Tardini davanti ai nostri tifosi. Riporta tuttomercatoweb.com
Cuesta: «Contro lo Spezia in campo i giocatori più pronti» - Spezia, match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa (domani ore 17). Scrive sportparma.com