Parlare di violenza e nascondere Gaza | il trucco di Meloni e Salvini contro le piazze per la Palestina

Il 22 settembre l'Italia è tornata in piazza contro il genocidio a Gaza, l'occupazione della Palestina, e l'indifferenza istituzionale. Di fronte a una mobilitazione reale, il governo risponde con repressione e retorica d'ordine pubblico, tentando di svuotare il significato stesso della democrazia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

