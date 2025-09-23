Parco e Villa Reale ecco i cantieri Dalla Cappella di Corte alle mura

La Villa Reale e il Parco si preparano a una nuova stagione di trasformazioni. I sopralluoghi in corso in questi giorni segnano l’inizio concreto di una serie di cantieri destinati a cambiare il volto del complesso monumentale monzese. L’azienda vincitrice del bando indetto da Aria – la società regionale incaricata di gestire gli appalti – si occuperà di una partita importante: il restauro della Cappella di Corte, la riqualificazione dei due caselli di viale Cesare Battisti, il recupero delle portinerie di Vedano e Biassono (destinate a diventare info point) e la sistemazione dei muri di cinta che abbracciano i Giardini Reali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parco e Villa Reale, ecco i cantieri. Dalla Cappella di Corte alle mura

