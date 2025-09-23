Parcheggi a ridosso di incroci e strisce pedonali Ciambella | Avvenuti incidenti un grosso pericolo

Stalli di sosta che occupano incroci e strisce pedonali, auto che occupano la visibilità e pedoni che spuntano all’improvviso da dietro un veicolo senza essere visti: queste le criticità denunciate dalla consigliera comunale Luisa Ciambella, capogruppo di Per il Bene Comune.Per Ciambella si. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

