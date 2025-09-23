Paratia rotta. Anche la vasca non regge.

Un tronco, trasportato ieri mattina dalla corrente in piena del Seveso vi ha sbattuto contro: una paratia della vasca di laminazione, costruita nel Parco Nord Milano, si è così danneggiata. Anzi, "la vasca si è rotta!" come ha subito polemizzato il sindaco di Bresso, Simone Cairo, a proposito del suo funzionamento. L’invaso artificiale, realizzato sul territorio comunale di Milano, si è riempito fin oltre la portata, tracimando sulla milanese via Aldo Moro, sotto gli sguardi sbalorditi degli abitanti dei caseggiati bressesi di via Papa Giovanni XXIII. E, per poco, il Seveso non è esondato proprio in questa via: "Dopo l’urto del tronco, la vasca non si è più isolata dal fiume, una volta riempita e come si è sempre discusso, ma avrebbe lavorato sul livello del Seveso – continua Cairo – Si è corso davvero il rischio che finisse sott’acqua via Papa Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

