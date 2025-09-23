L’ Agenzia europea del farmaco (Ema) rassicura sull’uso del paracetamolo in gravidanza, dopo le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump su un presunto legame tra l’assunzione di questo medicinale da parte delle donne incinte e un rischio elevato di autismo nel bambino. “Nell’Unione Europea il paracetamolo (noto anche come acetaminofene) può essere utilizzato per ridurre il dolore o la febbre durante la gravidanza, se clinicamente necessario. Attualmente non vi sono nuove evidenze che richiedano modifiche alle attuali raccomandazioni d’uso dell’Ue”, ha dichiarato in una nota l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Paracetamolo in gravidanza, Ema: "Nessuna prova che causi autismo"