Paracetamolo in gravidanza Ema | Nessuna prova che causi autismo
L’ Agenzia europea del farmaco (Ema) rassicura sull’uso del paracetamolo in gravidanza, dopo le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump su un presunto legame tra l’assunzione di questo medicinale da parte delle donne incinte e un rischio elevato di autismo nel bambino. “Nell’Unione Europea il paracetamolo (noto anche come acetaminofene) può essere utilizzato per ridurre il dolore o la febbre durante la gravidanza, se clinicamente necessario. Attualmente non vi sono nuove evidenze che richiedano modifiche alle attuali raccomandazioni d’uso dell’Ue”, ha dichiarato in una nota l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: paracetamolo - gravidanza
Trump: Donne in gravidanza non assumano paracetamolo, c'è rischio autismo SOTT – Il video
Trump e l’annuncio sull’autismo: “Parlerà di un collegamento con uso paracetamolo in gravidanza “
"Abbiamo trovato una risposta all'autismo". L'annuncio di Trump sul paracetamolo in gravidanza
Dopo l'annuncio shock di Trump sull'assunzione di paracetamolo in gravidanza come possibile causa dell'autismo, intervengono le agenzie del farmaco: "Nessuna prova del legame, si prosegue con le raccomandazioni ufficiali" - X Vai su X
Paracetamolo in gravidanza, Trump lancia allerta per le future mamme: "Rischio autismo" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Trump: «Con il paracetamolo rischio autismo». Gli esperti: «Nessun legame dimostrato»; Paracetamolo in gravidanza, Aifa: nessuna nuova evidenza per modificare le raccomandazioni; L'Agenzia europea per i medicinali: il paracetamolo in gravidanza è sicuro. Il chiarimento dopo le parole di Trump.
Paracetamolo in gravidanza, Aifa: nessuna nuova evidenza per modificare le raccomandazioni - L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) informa che, alla luce delle più recenti valutazioni scientifiche effettuate a livello europeo, non emergono nuove evidenze che richiedano modifiche alle raccoman ... Segnala farmacista33.it
Ema: confermato l'uso del paracetamolo in gravidanza, nessun legame con l'autismo - L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ribadisce che il paracetamolo può essere assunto durante la gravidanza per alleviare dolore o febbre, in linea con le indicazioni attualmente vigenti nell'Unio ... Si legge su msn.com