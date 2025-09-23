Paracetamolo è sicuro usarlo in gravidanza? La ricerca scientifica smonta l’allarme lanciato da Donald Trump sul rischio autismo

L’affermazione del presidente americano, Donald Trump, secondo cui l’assunzione di paracetamolo in gravidanza possa aumentare il rischio di autismo nei bambini ha riacceso paure diffuse. Ma la scienza racconta una storia diversa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

