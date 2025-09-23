paracetamolo e gravidanza cosa dice la scienza dopo le parole di trump

Le dichiarazioni di Donald Trump sul paracetamolo in gravidanza hanno aperto un fronte polemico che rischia di avere ricadute concrete sulla salute di milioni di donne. Il presidente ha infatti sconsigliato l’uso del farmaco, collegandolo a un presunto aumento del rischio di autismo. Le sue parole, pronunciate senza il supporto di dati scientifici, hanno creato preoccupazione tra le gestanti, alimentando l’idea che l’assunzione di Tylenol possa essere pericolosa. La reazione della comunità medica internazionale è stata immediata e compatta: le società scientifiche e gli esperti di ginecologia hanno ribadito che, ad oggi, non esistono prove di causalità tra l’assunzione in gravidanza e disturbi del neurosviluppo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

