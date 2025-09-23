Parabiago (Milano), 23 settembre 2025 – Un diciannovenne è stato inseguito e fermato da due cittadini, in attesa dell’arrivo dei carabinieri, dopo aver r apinato una donna di 87anni alla quale aveva strappato la catenina d’oro dal collo: l’episodio ha avuto come teatro una via periferica di Parabiago dove due residenti della zona, dopo aver assistito allo scippo in strada, hanno deciso di non lasciar perdere e si sono messi all’inseguimento del rapinatore per poi bloccarlo. Il fatto è avvenuto alle 15.30 in via Gajo a Parabiago: protagonista della rapina un giovane cittadino egiziano 19 anni, risultato senza fissa dimora, che ha messo nel mirino un’anziana donna che stava camminando per strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parabiago, strappa la catenina a un’anziana: rapinatore inseguito e bloccato da due cittadini