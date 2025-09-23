Papa | Si riconosca la Palestina aiuta la causa del popolo E sull’Ucraina | Servono disarmo e dialogo

Nei giorni il dibattito sul riconoscimento della Palestina domina l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, interviene anche Papa Leone, favorevole alla “soluzione dei due Stati”. Lasciando Castel Gandolfo mentre i leader della Terra sono riuniti a New York, il pontefice risponde ai giornalisti, e ritiene che il riconoscimento dello Stato di Palestina potrebbe aiutare la causa palestinese ma, sottolinea, “in questo momento non si trova dall’altra parte volontà di ascoltare, continua la campagna alla città di Gaza “, precisa facendo riferimento ai continui attacchi di Israele. “Penso – ha aggiunto – che gli Stati Uniti saranno gli ultimi” a riconoscere la Palestina, invece “bisogna cercare una maniera per rispettare i popoli “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Papa: “Si riconosca la Palestina, aiuta la causa del popolo”. E sull’Ucraina: “Servono disarmo e dialogo”

