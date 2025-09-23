Papa | riconoscere Palestina aiuterebbe
22.26 Il riconoscimento della Palestina "potrebbe aiutare ma in questo momento non si trova dall'altra parte volontà di ascoltare e quindi il dialogo è rotto". Così Papa Leone XIV a Castel Gandolfo. Il Pontefice ha ricordato che il Vaticano da anni crede nella soluzione dei due Stati. Sulle incursioni russe: "Qualcuno sta cercando un'escalation",e insiste sulla necessità di lasciare le armi. Alla domanda,l'Europa è debole in questa fase il Papa risponde: "Se fosse veramente unita potrebbe fare tanto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Papa: "Riconoscere la Palestina potrebbe aiutare un popolo ma non c'è la volontà" | Apertura di Meloni: "Mozione condizionata per il riconoscimento"
Papa Leone XVI: “Riconoscere lo Stato potrebbe aiutare la Palestina ma non c’è voglia di ascoltare”
Papa: «A Gaza cose orribili, su genocidio non mi pronuncio». Veto Usa a bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza, unico no.
Papa: “Si riconosca la Palestina, aiuta la causa del popolo”. E sull’Ucraina: “Servono disarmo e dialogo” - Il pontefice interviene su Gaza: 'Manca volontà di ascoltare'. Secondo ilfattoquotidiano.it
Gaza, Papa Leone XIV “Il riconoscimento della Palestina potrebbe aiutare, ma il dialogo è rotto” - ROMA (ITALPRESS) – Il riconoscimento dello stato di Palestina “potrebbe aiutare, ma in questo momento veramente dall’altra parte non si trova volontà di ascoltare e quindi il dialogo è rotto”. Da italpress.com