Papa Leone XVI | Riconoscere lo Stato potrebbe aiutare la Palestina ma non c’è voglia di ascoltare
Papa Leone XIV rilancia la necessità della “soluzione dei due Stati” per porre fine al conflitto israelo-palestinese. Avverte che gli USA saranno gli ultimi a riconoscere la Palestina e denuncia la sofferenza di Gaza. Poi incoraggia gli esorcisti riuniti a Sacrofano nel loro ministero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella
La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Papa Leone striglia i progressisti. Non parla di genocidio, dice no alle nozze gay e al diaconato femminile - intervista di Leone XIV da quando è stato eletto Papa lo scorso 8 maggio. Secondo iltempo.it
Papa Leone XIV recita il Credo omettendo la clausola 'Filioque': il gesto ecumenico che aveva fatto anche Papa Francesco. Ecco cosa significa - Durante una celebrazione ecumenica per ricordare i martiri cristiani del XXI secolo, Papa Leone XIV ha guidato i presenti nella recita del Credo niceno- Da supereva.it