Papà Lamine Yamal | Pallone d' Oro a Dembelé? Clamoroso danno morale

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mounir Nasraoui, padre di Lamine Yamal, ha commentato così il secondo posto del figlio al Pallone d'Oro 2025. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

