Papà fa cose brutte alla mamma Il coraggio di un bambino | la telefonata che svela l’orrore in casa
BORGIA (CATANZARO) – È stato messo agli arresti domiciliari un uomo di 33 anni, accusato di maltrattamenti contro familiari e conviventi nei confronti della compagna. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Catanzaro, dopo che è emerso un quadro di violenza fisica e psicologica reiterata all’interno delle mura domestiche. A far scattare l’intervento delle autorità è stato uno dei figli minorenni della coppia, che ha avuto il coraggio di comporre il 112, il Numero unico per le emergenze, dopo aver assistito in diretta all’ennesima aggressione del padre contro la madre, scatenata da motivi futili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: cose - brutte
Le nuove confessioni di Belén Rodríguez: “Sono successe cose brutte”
#Britpop by @solar_constant7 “Le cose brutte accadono nella vita, nel rock and roll e nella nostra stessa band. Ma tu le affronti! E cosi che si diventa ancora più rock and roll. ” Buon compleanno William John Paul Gallagher. - X Vai su X
E siamo giunti alla fine di questo anno.. La notte del 31 eliminiamo tutte le cose brutte... nella speranza che giungano nuove e bellissime emozioni! Vi aspettiamo tutti da Gennaio 2025, assistiti senjor e nuovi, siamo pronti per un nuovo anno strabiliante!! - facebook.com Vai su Facebook
Quando la foschia fa paura e diventa un’ossessione: il nuovo libro di Bortolotti - Anche il panorama di Carvin Cape è mangiato dalla stessa bruma che l’avvolge. Secondo bologna.repubblica.it