BORGIA (CATANZARO) – È stato messo agli arresti domiciliari un uomo di 33 anni, accusato di maltrattamenti contro familiari e conviventi nei confronti della compagna. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Catanzaro, dopo che è emerso un quadro di violenza fisica e psicologica reiterata all’interno delle mura domestiche. A far scattare l’intervento delle autorità è stato uno dei figli minorenni della coppia, che ha avuto il coraggio di comporre il 112, il Numero unico per le emergenze, dopo aver assistito in diretta all’ennesima aggressione del padre contro la madre, scatenata da motivi futili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Papà fa cose brutte alla mamma”. Il coraggio di un bambino: la telefonata che svela l’orrore in casa