Paolo Rossi la Juventus ricorda l’indimenticato campione nel giorno del suo compleanno | Sempre con noi La dedica emozionante del club bianconero – FOTO

Paolo Rossi, la Juventus ha voluto ricordare l’indimenticato campione attraverso questa dedica emozionante nel giorno del suo compleanno. Un eroe indimenticabile, un campione sempre nel cuore. Nel giorno in cui avrebbe compiuto gli anni, la Juventus e tutto il mondo del calcio ricordano con affetto e commozione Paolo Rossi. Con un messaggio sui propri canali social, il club bianconero ha voluto omaggiare “Pablito “, una delle leggende più amate della sua storia. #BornOnThisDay, Paolo Rossi. Sempre con noi?? pic.twitter.comPRTQ4PoAbe — JuventusFC (@juventusfc) September 23, 2025 “Sempre con noi”: il ricordo della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

