Paolo Rossi la Juventus ricorda l’indimenticato campione nel giorno del suo compleanno | Sempre con noi La dedica emozionante del club bianconero – FOTO
Paolo Rossi, la Juventus ha voluto ricordare l’indimenticato campione attraverso questa dedica emozionante nel giorno del suo compleanno. Un eroe indimenticabile, un campione sempre nel cuore. Nel giorno in cui avrebbe compiuto gli anni, la Juventus e tutto il mondo del calcio ricordano con affetto e commozione Paolo Rossi. Con un messaggio sui propri canali social, il club bianconero ha voluto omaggiare “Pablito “, una delle leggende più amate della sua storia. #BornOnThisDay, Paolo Rossi. Sempre con noi?? pic.twitter.comPRTQ4PoAbe — JuventusFC (@juventusfc) September 23, 2025 “Sempre con noi”: il ricordo della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: paolo - rossi
Real Madrid Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati, Paolo Rossi e Mauro Munno – VIDEO
Real Madrid Juve 1-0: non soddisfatti di uscire con una bella figura. I limiti si sono rivisti – La Juve a freddo | VIDEO di Paolo Rossi
Buffa: “Paolo Rossi e Hamrin, il dribbling di una vita. Il Fair Play è amare il gioco”
#BornOnThisDay, Paolo Rossi. Sempre con noi - X Vai su X
Paolo Rossi torna a Cuneo dopo dieci anni con Stand Up Classic, tra satira, stand up comedy e classici reinventati. Appuntamento il 7 dicembre - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Rossi, un ricordo; Paolo Rossi, da Zoff a Cabrini il cordoglio per la scomparsa del campione; Paolo Rossi, il ricordo di Roberto Beccantini: Pablito, e quell'errore che ancora mi insegue.
La Juventus su "X" ricorda Paolo Rossi - Sul proprio account "X", la Juventus ricorda Paolo Rossi, ex attaccante dei bianconeri ed indimenticato protagonista del Mondiale del 1982, vinto dagli azzurri, in Spagna. Come scrive tuttojuve.com
Verona Juve, senza Bremer non si vince: il primo passo indietro dei bianconeri – VIDEO di Paolo Rossi - Verona Juve, senza Bremer non si vince: l’analisi a freddo di Paolo Rossi dopo il pareggio dei bianconeri. Da juventusnews24.com