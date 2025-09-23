Paolo Del Debbio sostituito da Mario Giordano | sorpresa a 4 Di Sera cosa è successo prima della puntata

Serata insolita quella di ieri su Rete4, dove il pubblico si è trovato davanti a una conduzione inattesa. Al timone di “4 Di Sera”, programma di approfondimento solitamente guidato da Paolo Del Debbio, c’era infatti Mario Giordano, volto già noto ai telespettatori della rete per la conduzione di “Fuori dal coro”. Un cambio che non era stato annunciato e che ha suscitato curiosità tra gli spettatori, subito chiarita dallo stesso Giordano nei primi minuti della trasmissione. Con il suo tono ironico e inconfondibile, il giornalista ha spiegato: “Vi devo spiegare perché ci sono io. Non è che ho sbagliato studio, non è che ho sbagliato strada. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: paolo - debbio

Paolo Del Debbio, la bomba in tv: "Perché Sala deve dimettersi"

Paolo Del Debbio supera Formigli: clamoroso in tv

Paolo Del Debbio il 16 agosto protagonista al Caffè de la Versiliana

Il nostro Paolo Del Debbio è bloccato nel traffico, non preoccupatevi per stasera c'è Mario Giordano! - X Vai su X

Momenti di apprensione durante la puntata di 4 di sera andata in onda ieri su Rete 4, condotta da Paolo Del Debbio - facebook.com Vai su Facebook

Mario Giordano ha sostituito Paolo Del Debbio a 4 Di Sera: cosa è successo prima della puntata; Quattro di Sera, Paolo Del Debbio salta la conduzione: al suo posto Mario Giordano. Cosa è successo; «4 di Sera», Paolo Del Debbio salta la conduzione: al suo posto Mario Giordano. Ecco cosa è successo.

Mario Giordano ha sostituito Paolo Del Debbio a 4 Di Sera: cosa è successo prima della puntata - Prima di trattare gli argomenti del giorno, si è collegato in diretta con il conduttore che ha spiegato il motivo ... fanpage.it scrive

4 di Sera, perché Paolo Del Debbio è stato sostituito da Mario Giordano - Mario Giordano ha preso il posto di Paolo Del Debbio nella scorsa puntata di 4 di Sera, andata in onda il 22 settembre. Come scrive msn.com