Paolo del debbio sostituito da mario giordano a 4 di sera ecco perché
sostituzione improvvisa di paolo del debbio con mario giordano a 4 di sera. Durante la puntata trasmessa il 22 settembre, il programma televisivo in onda su Rete 4, 4 di Sera, ha registrato un cambio inatteso nella conduzione. Al posto di Paolo Del Debbio, presente di consueto, è stato temporaneamente schierato Mario Giordano. Questa decisione ha suscitato sorpresa tra il pubblico e gli spettatori, generando grande attenzione sui social e tra gli appassionati del programma. motivazioni e circostanze della sostituzione. Il motivo principale della sostituzione riguarda un imprevisto logistico: Paolo Del Debbio si è trovato bloccato nel traffico di Milano a causa degli scioperi che si sono verificati nella giornata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
