PAOLO BONOLIS AD UN PASSO DAL RIENTRO IN RAI POI LA SCELTA DI RIMANERE A MEDIASET

Paolo Bonolis stava per tornare in Rai. Tutto pronto: contratto, programmi. I vertici della Tv di Stato avevano in mente un progetto interessante, ambizioso e stimolante. Poi non non se è fatto nulla e il mattatore di Canale 5 è rimasto dov’è. Lo vediamo ogni sera ad Avanti un Altro tra puntate inedite ma registrate tanto tempo fa e puntate in corso di registrazione. Ciao Darwin pare un capitolo chiuso ma mai dire mai. Il Senso della Vita o come si chiamerà il suo revival è ancora sulla carta mentre certamente lo attende Tu Sì Que Vales ogni sabato sera. Lui è il nuovo giudice che prende il posto di Gerry Scotti che in questa stagione sarà impegnato con La Ruota della Fortuna che, Striscia permettendo, dovrebbe andare in onda ad oltranza nell’access. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PAOLO BONOLIS AD UN PASSO DAL RIENTRO IN RAI, POI LA SCELTA DI RIMANERE A MEDIASET

Paolo Bonolis e Sonia Brugabelli molto vicini: cosa spera il conduttore

PAOLO BONOLIS CHIUDE LE PORTE A SANREMO. E SU BALLANDO CON LE STELLE…

Sonia Bruganelli: «Vorrei vedere una nuova donna accanto a Paolo Bonolis. Mi piacerebbe qualcuno di intelligente vicino ai miei figli»

Paolo Bonolis scherza sulla sua Inter "Una buona Inter, voto 7,5 anche se sbagliamo molto davanti alla porta" Intervenuto a Pressing, il conduttore ha parlato dei progressi della sua Inter e della poca concretezza davanti alla porta... #Fantacalcio - X Vai su X

