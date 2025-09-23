PAOK-Maccabi Tel Aviv Europa League 24-09-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici
Il PAOK Salonicco comincia il percorso nella fase finale dell’Europa League ospitando il Maccabi Tel Aviv nella prima giornata del girone unico, dopo aver superato due turni di qualificazione. Per l’accesso al girone, infatti, i greci avevano eliminato qualche settimana fa prima gli austriaci del Wolfsberger e poi i croati del Rijeka. La squadra allenata . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: paok - maccabi
PREVIEW | PAOK vs Maccabi Tel Aviv - team news, lineups, predictions; PAOK vs M. Tel-Aviv | UEFA Europa League 2025/26; Dove vedere l’Europa League in tv: orari partite 24-25 settembre, programmazione Sky e TV8.
Pronostico PAOK-Maccabi Tel Aviv 24 Settembre: ellenici pronti a sfatare il tabù - Stasera alle 18:45, il PAOK affronta il Maccabi Tel Aviv per l'esordio in Europa League al Toumba Stadium: scopri pronostico, quote e analisi di una sfida che promette scintille e dove la voglia di ri ... Lo riporta bottadiculo.it
Maccabi: qualificazione a un passo - 2 I gol di Ishmael Addo e Erez Mesika regalano la vittoria agli ospiti. Segnala it.uefa.com