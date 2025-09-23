Pantianicco celebra la Mostra Regionale della Mela numero 54
Nel 2024 il comparto melicolo del Friuli Venezia Giulia conferma numeri solidi: le superfici a meleti ammontano a 1.098 ettari per una produzione stimata di 64.970 tonnellate; le aree coltivate sono concentrate nelle province di Pordenone con 582 ha., Udine con 503 ha. e Gorizia con 12 ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Pantianicco celebra la 54ª Mostra Regionale della Mela
