Panico nella notte | fuoco e fiamme all' impianto di teleriscaldamento

Trentotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano circa le 2:30 della notte quando a Lasa, in Alto Adige, è scattato l’allarme a causa dell’incendio nell’impianto di teleriscaldamento della cittadina, interessando nello specifico l’essiccatoio per il cippato. Numerosi sono stati i vigili del fuoco impegnati nelle complesse operazioni di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

