Pane in Piazza | nel weekend una trentina di panificatori all' opera nel cuore di Mestre
Nel prossimo fine settimana, sabato 27 e domenica 28 settembre, torna a Mestre “Pane in piazza”, giunto quest’anno alla settima edizione. Protagonisti saranno una trentina di panificatori, alcuni provenienti anche da fuori Regione, che presenteranno la loro attività negli stand aperti in piazza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Tempo di Pane in piazza. Maratona a fin di bene tra fornai e musica
Pane in piazza, a Milano i forni diventano solidali
Pane in Piazza 2025 a Milano: oltre 200 fornai in Duomo ad offrire specialità regionali (per solidarietà)
Cambia il condimento, ma non la filosofia: al Pane di San Saba la bruschetta resta un piccolo rito di bontà. Dalla semplicità del pomodoro fresco alla creatività dei topping del giorno, ogni fetta racconta il gusto autentico del pane appena sfornato.
Pane in Piazza 2025 a Milano: oltre 200 fornai in Duomo ad offrire specialità regionali (per solidarietà) - MILANO – Da domenica 24 agosto a lunedì 1° settembre torna in piazza Duomo a Milano il più grande evento di solidarietà, "Pane in piazza 2025". Come scrive ilgiorno.it
"Pane in piazza", in Duomo profumo di solidarietà - È tornata in piazza Duomo "Pane in piazza", la manifestazione promossa dai missionari cappuccini di Milano insieme alla famiglia Marinoni, storici fornai del capoluogo lombardo. Scrive ilgiornale.it