Pane in Piazza | nel weekend una trentina di panificatori all' opera nel cuore di Mestre

23 set 2025

Nel prossimo fine settimana, sabato 27 e domenica 28 settembre, torna a MestrePane in piazza”, giunto quest’anno alla settima edizione. Protagonisti saranno una trentina di panificatori, alcuni provenienti anche da fuori Regione, che presenteranno la loro attività negli stand aperti in piazza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

